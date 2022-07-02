وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأورام ومركز إسعاف الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ومرافقوه والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية مستشفى أورام الإسماعيلية، واستمع الوزير إلى شكاوى وآراء مرضى مستشفى الأورام.

كما تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، مركز الإسعاف الرئيسى بالاسماعيلية، وتفقد غرفة عمليات الإسعاف ومنشآت الإسعاف، وكذلك مستشفى أورام الإسماعيلية، واستمع الوزير إلى شكاوى وآراء مرضى مستشفى الأورام.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وصل الى محافظة الإسماعيلية، وتفقد الوزير ومرافقوه وحدة طب الأسرة بالسبع آبارالشرقية بعد تطويرها ودخولها منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير ومرافقوه مركز إسعاف الإسماعيلية الرئيسى بعد تطويره، ثم يتوجه الوزير ومرافقوه إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك لتدشين سلسلة افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة قناة السويس تشمل جناح العمليات الكبرى ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وزير التعليم العالي ومرافقوه بمبنى رئاسة الجامعة في بداية الزيارة يعقبها عقد لقاء موسع مع عمداء الكليات ثم تفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الإلكترونية.

وتبدأ سلسلة الافتتاحات بجناح العمليات الكبرى (الكبسولات) ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة ثم تفقد أعمال تأهيل الأقسام الداخلية استعدادا لإنضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ووضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة ومستشفى طب وجراحة الاطفال. كما يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.