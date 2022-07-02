اليوم السابع
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وزير التعليم العالى فى زيارة لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.. اليوم

السبت، 02 يوليه 2022 01:48 ص
وزير التعليم العالى فى زيارة لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.. اليوم الدكتور خالد عبدالغفار
الإسماعيلية - صبرى غانم

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يزور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة اليوم السبت جامعة قناة السويس بالإسماعيلية  وذلك لتدشين سلسلة افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة قناة السويس تشمل جناح العمليات الكبرى ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة.
 
ومن المقرر ان يستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وزير التعليم العالي ومرافقوه بمبنى رئاسة الجامعة في بداية الزيارة يعقبها عقد لقاء موسع مع عمداء الكليات ثم تفقد مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الاختبارات الالكترونية .
 
وتبدأ سلسلة الإفتتاحات بجناح العمليات الكبرى (الكبسولات) ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة ثم تفقد أعمال تأهيل الأقسام الداخلية استعدادا لإنضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ووضع حجر الأساس للعيادات الخارجية الجديدة ومستشفى طب وجراحة الاطفال. كما يعقد وزير التعليم العالي مؤتمرا صحفيا بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.
 
 
 
 

 


الاسماعيلية

وزير التعليم العالى

جامعة قناة السويس

مؤتمر صحفي



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