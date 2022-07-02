اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 08:10 م
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هبوط قطاعات البورصة خلال شهر يونيو باستثناء "الطاقة" و"السياحة" بنسبة 0.9%

السبت، 02 يوليه 2022 08:00 م
هبوط قطاعات البورصة خلال شهر يونيو باستثناء "الطاقة" و"السياحة" بنسبة 0.9% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضى، باستثناء صعود قطاعى الطاقة والخدمات المساندة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وتصدر القطاعات الهابطة الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 9.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 8.6%، وانخفض قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 7.9%، 7.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 5.9%، 5.2%، على التوالى، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، وانخفض قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 1.8%.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 44 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.5 مليار جنيه إلى 356.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 4.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 501.4 مليار جنيه إلى 465.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 15.7%.


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