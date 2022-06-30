اليوم السابع
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هبوط قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الطاقة"

الخميس، 30 يونيو 2022 04:27 م
هبوط قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الطاقة"
كتب هانى الحوتى

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تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، باستثناء الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، وتصدر القطاعات المتراجعة الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.6%، أعقبه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.8%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.4%، وهبط قطاعي مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 3.3%، 3.2%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.2%، وهبطت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.11% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.89% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 366.3 مليار جنيه إلى 356.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 112.4 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 2.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 478.7 مليار جنيه إلى 465.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.

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