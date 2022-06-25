اليوم السابع
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هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 6.7%

السبت، 25 يونيو 2022 01:00 ص
هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 6.7% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.4%، يليه قطاعات التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، 4.8%، 4.5%، 4.3%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.8%، وهبطت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والبنوك بنسبة 2.1%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 9439.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 1778.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.98% ليغلق عند مستوى 2629.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.29% ليغلق عند مستوى 11649.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3712.22 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 635.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376.9 مليار جنيه إلى 366.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.7 مليار جنيه إلى 112.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.6%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 493.5 مليار جنيه إلى 478.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.

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