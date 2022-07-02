محافظ كفر الشيخ: تحقق الحلم بتخريج أول دفعة من المدرسة الدولية الحكومية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه كان ينتظر أن يرى ثمار المدرسة الدولية الحكومية للغات، وتنتهى معاناة الأسر لنقل أبنائهم للمحافظات المجاورة عبر أتوبيسات، وسط حالة من القلق حتى يعودوا لمنازلهم، مؤكداً أنه سعيد بتخريج أول دفعة رياض أطفال بالمدرسة، وهم من يتحملون المسئولية فى المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة التى اتسمت بالتشييد والبناء والتنمية، وإقامة مشروعات عملاقة فى زمن قياسى لا تقام إلا بعد عشرات سنوات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى احتفالية المدرسة بتخريج أول دفعة رياض أطفال بالمدرسة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة جاكلين بشرى ، وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أيمن قطب عبدالفتاح، مدير المدرسة الرسمية الدولية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه التحية لكل العاملين بالمدرسة و التربية والتعليم على الجهود الكبيرة التى بذلوها لتعليم الأطفال بهذه الطريقة المتميزة، خاصة أنهم معتزين بلغتهم العربية لغة القرآن الكريم، إجادتهم للغة الإنجليزية، مؤكداً بعد عدة سنوات ستحتفل بتخريج المدرسة دفعات مماثلة حتى المرحلة الثانوية العامة.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الغنائية والرياضية، وأناشيد وطنية أداها الأطفال، وفقرتين عن اللغة العربية "لغة الضاد" وجمالها، معبرين عن اعتزازهم بها وبمفرداتها، لغة القرآن الكريم، ووجه الدكتور أيمن قطب عبدالفتاح، مدير المدرسة الرسمية الدولية، التحية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على الدعم الذى قدم للمدرسة والعاملين بها والمتابعة المستمرة، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



الحضور في الاحتفالية



تكريم محافظ كفر الشيخ



تكريم وكيل تعليم كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ ونائبه في الاحتفالية