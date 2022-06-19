وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم توجيه الصحافة والإعلام لحصده 15 مركزا جمهوريا

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه اليوم الأحد، توجيه عام الصحافة والإعلام، محي عبدالسلام خيري، ورباب السيد محمد موجه أول مركزي، وموجهي الصحافة والإعلام بكافة الإدارات.

وأكد عبدالله، أن جميع الإدارات ساهمت في تحقيق إنجاز بحصول مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على 15 مركزا جمهوريا في خمس مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام منها الإذاعة المدرسية، والمناظرات المدرسية، والكاريكاتير الصحفي، ومعارض الصحف والطفولة، المجلة الإلكترونية.

و أشاد عبداله بروح التعاون بين فريق العمل بتوجيه الصحافة والإعلام ، مؤكداً على أهمية الدور المنوط بتوجيه الصحافة والإعلام في توعية المجتمع أكمل بالقضايا المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل ما عليه وذلك من خلال توعية الفئة المستهدفة بكافة برامج الصحافة والإعلام سواء الإذاعة المدرسية أو المناظرات أو فن الكاريكاتير، وهم طلاب كافة المراحل التعليمية، لغرس الوعي والثقافة بمجريات الأحداث التي تدور حوله ويتأثر بها ويؤثر فيها، مقدما شهادات الشكر والتقدير للجميع محفزا إياهم لمزيد من الإنجازات.