اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 04:37 م
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ويتفقد منفذ بيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يوجه بإقامة منفذين لبيع اللحوم بمركزى أبو قرقاص وبنى مزار

السبت، 02 يوليه 2022 04:01 م
محافظ المنيا يوجه بإقامة منفذين لبيع اللحوم بمركزى أبو قرقاص وبنى مزار اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، منفذ بيع اللحوم السودانية، بأسعار مخفضة، تصل إلى 110 جنيه للكيلو الواحد، والكائن بميدان عمر أفندى بحى وسط المدينة، وذلك ضمن المشروع القومى لمحاربة الغلاء، والذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض كافة المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

رافق المحافظ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين فى الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كافة الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

وجه المحافظ، بسرعة إقامة منفذين لبيع اللحوم السودانية بمركزى ابوقرقاص وبنى مزار، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، ولتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وحرصاً من الأجهزة التنفيذية على توفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

اللحوم
اللحوم

 

محافظ المنيا
محافظ المنيا

 

منفذ بيع اللحوم السودانية
منفذ بيع اللحوم السودانية

 


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