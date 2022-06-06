محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة بملوى.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، وذلك بشارع 26 يوليو بحي غرب مركز ملوي، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، والمشاركة والتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أعضاء مجلس الشيوخ، محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك والجهات المعنية.

أوضح المحافظ، أن المنفذ يشمل بيع لحوم سودانية "طازجة "بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر الكيلو 110 جنيه ، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية ، لافتا إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ، حيث يعد ذلك المنفذ هو الثاني على مستوى المحافظة، حيث تم افتتاح منفذ بوسط مدينة المنيا.

وأضاف "القاضي"، أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال استمرار منافذ بيع السلع الغذائية والتي بدأت قبيل شهر رمضان الماضي وتستمر حتى نهاية العام ، إلى جانب شوادر بيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.



































