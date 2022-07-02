محافظة أسوان: عرض 54 صنفا من أجود أنواع المانجو بختام مهرجان 2022.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت محافظة أسوان مهرجان مانجو أسوان 2022 فى عامه الثانى على التوالى والذى نظمته إدارة الاستثمار بالمحافظة على مدار خمسة أيام بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ويهدف هذا المهرجان لإستثمار ثروات المحافظة الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصادياً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للسوق العالمى للتصدير حيث شهد عرض 54 صنف من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك نظراً لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.

وأشارت، إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم كافة التسهيلات التى ساهمت فى إنجاح المهرجان، وتحقيق الأهداف المرجوة منه فى ظل المشاركة الواسعة لـ 12 منتج وعارض متخصص فى زراعة وبيع المانجو حيث أن هدف المهرجان كان هو الترويج للمنتجون "المزارع" والمستوردون سواء الأجنبي أو المستورد الصناعي المحلي والموزعون للجملة والوسيط ، والمستهلك ، والمستثمر ، وقد ساهم المهرجان في أن تدخل أسوان للمنافسة على المراتب الأولى مع محافظات الجمهورية المنتجة لمحصول المانجو.

وأضافت غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.

وتابعت، أن أسوان تنتج أكثر من 125 ألف طن سنوياً من المانجو بقيمة سوقية 3 مليار جنيه حيث يتم تصدير جزء منها ، فيما يتم تسويق البعض الأخر على المستوى المحلى ، وهو يعد ثانى أهم المحاصيل الإستراتيجية لمحافظة أسوان حيث تقدر المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بحوالى30 ألف فدان.



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