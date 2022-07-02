ما هى العلاجات التى يمكن أن تساعد فى مرض التوحد؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن لعدد من العلاجات أن تساعد المصابين بالتوحد على تحسين قدراتهم وتقليل أعراضهم، كما ان بدء العلاج مبكرًا - خلال مرحلة ما قبل المدرسة أو قبل ذلك - يحسن فرص نجاح الطفل ، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بالبدء في البحث عن العلاجات بمجرد أن تشك في إصابة طفلك بالتوحد ، بدلاً من انتظار التشخيص الرسمي، و قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت والاختبارات والمتابعة مع المتخصصين للحصول على تشخيص رسمي.، حسبما نشر موقع webmd

ومن أكثر العلاجات شهرة :

العلاج باللعب

غالبا ما يلعب الأطفال المصابون بالتوحد بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين. من المحتمل أن يركزوا على أجزاء من لعبة (مثل العجلات) بدلاً من اللعبة بأكملها. إنهم "يتظاهرون باللعب" مثل الأطفال الآخرين. وقد لا يرغبون في اللعب مع الآخرين، لكن بالنسبة للعديد من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ( ASD ) ، فإن اللعب هو الطريقة التي يعبرون بها عن أنفسهم - وقد تصبح ألعابهم وأفعالهم كلماتهم. ويمكن أن يساعد اللعب الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد على التعلم والتواصل مع الآخرين ، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين ، بطريقة يفهمونها.

يمكن أن يحسن العلاج باللعب مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية ، ويساعدهم على التفكير بطرق مختلفة ، ويضيف إلى لغتهم أو مهارات الاتصال لديهم ، ويوسع طرق اللعب بالألعاب والتواصل مع الآخرين.

علاج النطق

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل كبيرة في كل من الكلام والتواصل غير اللفظي، و قد يجدون أيضًا صعوبة بالغة في التفاعل اجتماعيًا، و لهذه الأسباب ، يعد علاج النطق جزءًا أساسيًا من علاج التوحد. يساعد الأطفال في التحدث ، وكذلك التواصل والتفاعل مع الآخرين. يمكن أن تتضمن مهارات غير لفظية ، مثل التواصل البصري ، والتناوب في محادثة ، واستخدام الإيماءات وفهمها. قد يُعلم الأطفال أيضًا التعبير عن أنفسهم باستخدام رموز الصور أو لغة الإشارة أو أجهزة الكمبيوتر.

تحليل السلوك التطبيقي (ABA)

يستخدم هذا النوع من العلاج المكافآت لتعزيز السلوكيات الإيجابية وتعليم مهارات جديدة. يتم تدريب الآباء ومقدمي الرعاية الآخرين حتى يتمكنوا من إعطاء الطفل المصاب بالتوحد ملاحظات لحظة بلحظة.