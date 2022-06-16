ابحث عن هذه العلامات لتعرف ما إذا كان طفلك مصابًا بالتوحد

كتبت فاطمة خليل

يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من بعض التأخيرات في النمو، ويرى بعض الآباء مؤشرات اضطراب طيف التوحد (ASD) عند أطفالهم في عمر 18 شهرًا، وربما حتى قبل ذلك، وفيما يلي بعض المؤشرات الأولى لمرض التوحد عند الأطفال الصغار، بالإضافة إلى سبب أهمية التعرف المبكر على هذه الحالة، بحسب موقع "health".

ما هو التوحد؟



اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو يمكن أن ينتج عن عدة عوامل بما في ذلك نمو الدماغ والعوامل الوراثية. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من التواصل الاجتماعي وقلة التفاعل.

من المهم أن تتذكر أنه ليس كل الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من نفس الأعراض.

تشير كلمة "طيف" إلى أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة كبيرة من الأعراض والشدة قد يحتاج بعض الأطفال إلى القليل من المساعدة بينما قد يحتاج الآخرون إلى الكثير من المساعدة في القيام بالأشياء اليومية وتعلمها.

الأعراض المبكرة للتوحد عند الأطفال الصغار



تشمل أعراض التوحد عند الأطفال الصغار ما يلي:

-تجنب الاتصال بالعين وعدم الاستجابة عندما ينادي أحدهم باسمه، لا يبتسم عندما يبتسم في وجهه، إنهم ينفعلون إذا لم يحبوا نكهة أو رائحة أو صوتًا معينًا، يقومون بأفعال متكررة مثل رفرفة أيديهم أو تحريك أصابعهم أو بشكل مستمر.

لا يتحدثون مثل الأطفال الآخرين ويقولون نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا، وعندما يتم ترتيب الألعاب أو الأشياء الأخرى في صف يصبحون غاضبين إذا تعطل الترتيب.

بنفس الطريقة ردود الفعل غير المتوقعة على الأصوات أو الروائح أو الأذواق أو المظهر أو الإحساس بالأشياء، التغييرات الطفيفة تزعجهم.

بعض مشكلات النمو التي قد تلاحظها في الطفل المصاب بالتوحد هي:

-المهارات اللغوية التي تأخرت ، مهارات تأخير الحركة ، تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية ، تقلبات مزاجية غير عادية أو استجابات عاطفية ، الشجاعة أو الخوف الأكبر من المتوقع ، الصرع أو النوبات ، أنماط النوم والأكل غير العادية

-يمكن أن يختلف التوحد عند الفتيات والفتيان في بعض الأحيان الفتيات المصابات بالتوحد أكثر هدوءًا ، ويخفين عواطفهن ، ويبدو أنهن يعملن بشكل أفضل في الظروف الاجتماعية. هذا يجعل اكتشاف التوحد عند الفتيات أمرًا صعبًا للغاية.

ماذا تفعل إذا رأيت علامات التوحد لدى طفلك؟



لا تنتظر لطلب المساعدة إذا رأيت أيًا من المؤشرات المبكرة للتوحد لدى رضيعك أو طفلك الصغير أو في سن ما قبل المدرسة.

تحقق مع طبيب الأطفال الخاص بطفلك إذا كان طفلك يواجه مشكلة في التأقلم وتؤثر اختلافاته على حياته، أو إذا كان لديك شعور مزعج بأن شيئًا ما ليس على ما يرام تمامًا.

ماذا تفعل إذا كان طفلك يعاني من التوحد؟



بالنسبة للآباء، قد يكون الأمر بمثابة صدمة كبيرة في البداية لمعرفة أن طفلهم مصاب بالتوحد، وغالبًا ما يتساءلون عما هو التالي.

في حين أنه من الصحيح أن التوحد ليس شيئًا "سيخرج منه" طفلك ، إلا أن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد طفلك في التغلب على تحديات الاضطراب.

أول شيء يجب على الآباء القيام به هو البحث ومعرفة المزيد عن مرض التوحد لتجنب الاعتقاد في الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة عن الحالة ولكن تأكد من التعرف عليها من مصادر تم التحقق منها ومن الحقائق المدعومة من البحث. سيتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من مساعدتك في ذلك ثقف نفسك واستمر في طرح الأسئلة وشارك بنشاط في العلاجات.

يمكن أن تشمل خيارات العلاج مجموعة متنوعة من الأشياء ، من العلاج السلوكي في المنزل إلى البرامج المدرسية.