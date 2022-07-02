لندن: روسيا تحقق تقدما ضئيلا حول منطقة "ليسيتشانسك" في شرق أوكرانيا

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أشارت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا، إلى أن روسيا تواصل تحقيق تقدما ضئيلا حول منطقة "ليسيتشانسك" في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة - وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، إن الضربات الجوية والمدفعية تتواصل في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية من المحتمل أنها تواصل إعاقة القوات الروسية في جنوب-شرقي مشارف "ليسيتشانسك".

وأوضحت الدفاع البريطانية أن روسيا تواصل استخدام صواريخ مضادة للسفن تطلق جوا في دور ثانوي للهجوم البري، ومن المحتمل أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تضاؤل مخزون الأسلحة الحديثة الأكثر دقة.

و ذكرت الوزارة أن تحليل لقطات كاميرات المراقبة يظهر أن الصاروخ الذي أصاب المركز التجاري في مدينة "كريمنشوك" الأوكرانية في الـ27 من يونيو الماضي من المرجح للغاية أنه من طراز "كيه إتش-32"، لافتة إلى أنه النسخة المحدثة من الصاروخ "كيه إتش-22" من العهد السوفيتي.