اليوم السابع
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كارثة.. أسماك فى القارة القطبية مصابة بأورام بسبب تغير المناخ

السبت، 02 يوليه 2022 01:11 م
كارثة.. أسماك فى القارة القطبية مصابة بأورام بسبب تغير المناخ الأسماك المصابة
كتبت ريهام عبد الله

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أكد عدد من الباحثين فى جامعة أوهايو، أنهم عثروا على عدد كبير من أسماك القارة القطبية أنتاركتيكا مصابة بأورام جلدية بشعة بسبب تفشى المرض لم يسبق له مثيل فى المنطقة القطبية.

 

يعتقد الباحثون فى جامعة أوهايو (UO) أن المرض الطفيلى ينتشر نتيجة لتغير المناخ الذى يغير البيئة، وفقا لصحيفة ديللى ميل البريطانية.

أسماك مصابة بأورام
أسماك مصابة بأورام

 

ووفقًا للدراسة التى نشرها باحثون فى جامعة أوهايو ، فإن الأورام "شاحبة، وردية، وبارزة، وخشنة"، وظهرت فى أماكن مختلفة على الجذع والرأس، وفى بعض الحالات تغطى أكثر من ثلث سطح الجسم ".

الأسماك المصابة
الأسماك المصابة

 

وقال توماس ديسفينيس، كبير العلماء خلال البعثة البحثية فى عام 2018 والمؤلف الرئيسى للدراسة، فى بيان: "عندما تصبح ظروف الحياة صعبة، تصبح الحيوانات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".

 

تشمل الظروف المتغيرة ارتفاع درجات حرارة الهواء وذوبان الأنهار الجليدية.

 

شارك الفريق في الدراسة المنشورة في مجلة iScience: "كانت مياه المحيط الجنوبي مستقرة بيئيًا وباردة بشكل مزمن ، وتحوم بالقرب من نقطة التجمد على مدار 15-20 مليون سنة الماضية".

 

ومع ذلك، فإن المناخ في القارة القطبية الجنوبية يتغير بسرعة مع ارتفاع درجات حرارة الهواء وذوبان الأنهار الجليدية مما يساهم فى مياه قاع أكثر دفئًا وسخونة.

 

تستمر الدراسة فى توضيح أن "الضغوطات اللاإحيائية القوية تؤثر بالفعل على الحيوانات المتوطنة والمتخصصة في أنتاركتيكا، مما يتسبب في سلسلة من الاستجابات من المستويات الجزيئية إلى مستويات المجتمع".

 

 


اسماك

القارة القطبية الجنوبية

انتاركتيكا

اسماك مصابة باورام

التغير المناخى



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