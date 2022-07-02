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ضبط شخص قتل والد طليقته بسبب خلافات الرؤية فى المنوفية

السبت، 02 يوليه 2022 02:19 م
ضبط شخص قتل والد طليقته بسبب خلافات الرؤية فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لتأخيره فى رؤية نجله الصغير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على طليق نجلته وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، تم نقله إلى المستشفى.
 
وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف،والنقباء مصطفى البش، محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم ،وبمواجهتة إعترف بالواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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