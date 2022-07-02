شاهد فرحة الأطفال المكفوفين بأول شاطئ رسمى لهم بالإسكندرية.. صور

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضا، حيث تم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الجزء المخصص لذوى الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف علي علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها علي مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة ،وتلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

وأضاف اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الادارة حريصة على إرضاء المصطافين ، وإنشاء ممر وتوفير كراسى متحركة لمساعدة ذوى الهمم،جاء بالجهود الذاتية و بتشجيع من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،لتنفيذ تلك الفكرة الرائعة لخدمة ذوى العمم لأول مرة، وأكد أنه تم تطوير الممر ليتسع الى فردين وجارى التطوير والأوسع ليستوعب اكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.