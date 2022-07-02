خالد عبد الغفار يتفقد المبنى الجديد لمستشفى السلام بتكلفة 101 مليون جنيه..صور

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى السلام التخصصي، ومركز أورام السلام، بمدينة السلام في محافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أعمال تطوير المنشآت الصحية، بما يساهم في تحقيق رؤية «مصر 2030».

ووجه الوزير بوضع خطة تطوير متكاملة لكافة مبان وأقسام مستشفى السلام التخصصي، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمسلتزمات الطبية وغير الطبية، وفقا لجداول زمنية محددة، لتقديم كافة الخدمات الطبية، بما يتناسب مع معايير الجودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، مؤكدًا على أهمية المستشفى نظرا لموقعه الجغرافي، حيث يخدم عدد كبير من سكان المنطقة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 148 سريرا في أقسام (الداخلي، الرعاية المركزة، الحضانات)، كما وجه برفع كفاءة وتطوير قسم الطوارئ، لاستقبال مصابي الحوادث نظرا لوقوع المستشفى بالقرب من الطرق السريعة، كما وجه بزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وصحية للمرضى.

وتابع إن الوزير تفقد المبنى الجديد للمستشفى، بتكلفة 101 مليون جنيه، وتصل الطاقة الاستيعابية للمبنى 63 سريرا، ويضم رعاية طوارئ، ومركزا لأمراض القلب، يتكون من (6 أسرة رعاية قلب، 2 غرفة عمليات جراحة قلب، أجهزة قسطرة، عيادة قلب وايكو ورسم القلب بالمجهود)، كما تفقد مركز الغسيل الكلوي، وسعته 15 سريرا.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مركز الأطفال المبتسرين، ورعاية الأطفال، وتضم 5 أسرة، وغرفة جراحة، وغرفة رعاية مركزة عامة، وغرف إقامة المرضى، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى ومدى رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة انتظام كافة الفرق الطبية العاملة بالمستشفى.

وقال إن الوزير استكمل جولته بتفقد مركز أورام السلام المتواجد داخل المستشفى، بطاقة استيعابية تبلغ 36 سريرًا، بالأقسام الداخلية، و3 غرف عمليات، و5 عيادات خارجية، كما يضم قسم للمعامل والأشعة، كما تفقد غرفتي العلاج الاشعاعي والتي تستقبل 120 مريضا يوميا، موجهًا بسرعة علاج إحدى السيدات المصابة بأورام سرطانية في البطن، ومتابعة حالتها الصحية بصفة دورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع الخدمات الطبية التي يقدمها المركز ضمن مبادرات الصحة العامة، مشيرًا إلى فحص 20 ألف و352 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1764 حالة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية إنهاء قوائم الانتظار.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.