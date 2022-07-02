جمعية القلب الأمريكية: النوم الجيد معيار مهم لصحة قلبك

كتبت فاطمة خليل

أدرجت جمعية القلب الأمريكية النوم السليم كأمر ضروري لصحة القلب بجانب 7 أساسيات أخرى يتم قياسها لصحة القلب والأوعية الدموية، وهذه الأساسيات هي الحفاظ على وزن صحي، عدم التدخين، النشاط البدني، تناول نظام غذائي صحي، التحكم في ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

أصبحت هذه المكونات، التي أطلق عليها اسم Life's Simple 7 ، طريقة شائعة للأطباء والمرضى لتقييم ومناقشة صحة القلب والدماغ، لقد كان أيضًا أداة بحث رئيسية ، تم استخدامه في أكثر من 2500 ورقة علمية.

وأدرجت جمعية القلب مدة النوم إلى تلك المقاييس السبعة الأصلية في أداة تسجيل، تسمى الآن Life's Essential 8، والتي نُشرت في مجلة Circulation.



قال رئيس جمعية القلب الأمريكية الدكتور دونالد لويد جونز، إن التحديث يتعلق بأكثر من مجرد إضافة النوم لقائمة صحة القلب، لكن تتضمن النتيجة الجديدة 12 عامًا من البحث وتعزز تقييمها للنظام الغذائي والتمارين الرياضية وغير ذلك.

قال لويد جونز، أخصائي أمراض القلب وعلم الأوبئة ورئيس الطب الوقائي في جامعة نورث وسترن فينبرج كلية الطب في شيكاغو. "وهذه طريقة جيدة بالنسبة لهم لقياسها اليوم، ومراقبتها بمرور الوقت والتركيز على طرق الحفاظ عليها وتحسينها."

يجب أن ينام البالغون ما بين سبع إلى تسع ساعات في المتوسط كل ليلة.

وأشار التقرير إلى أن كلاً من النوم المفرط والقليل جدًا مرتبطان بأمراض القلب وأن ضعف صحة النوم مرتبط بضعف الصحة النفسية، وهو محرك مهم لأمراض القلب وبالطبع ، يؤثر النوم على جميع المقاييس السبعة الأخرى هنا أيضًا.