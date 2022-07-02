تكثيف الحملات التموينية على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة وشودار وثلاجات بيع اللحوم نتيجة للإقبال المتزايد من المواطنين على شراء اللحوم والأضاحى تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية مفاجئة من قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسه المهندس عاطف عراقى رئيس القطاع بالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى فأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم 7008جنح العاشر ضد صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية لبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية الحرز 20 كجم لحم جملى بالعظم.

و محضر رقم 7009 جنح ضد صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية الحرز 10كجم جملى بالعظم و تحرير محضر رقم 7010 جنح العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لعرضه لحوم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر الحرز 10 كجم لحم مفروم مجهولة المصدر.

و تحرير محضر رقم 7011 جنح العاشر ضد صاحب محل جزارة بالعاشر لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع ومحضر رقم 7012 جنح العاشر ضد صاحب محل جزارة بالعاشر لعدم وجود شهادة صحية.

و تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم فى الرغيف، وتقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 11 جم فى الرغيف و تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، و تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدى لعدم نظافة المعجن وأدواته.

على جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مديرية الطب البيطرى أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية ) قامت خلال الـ 5 أيام الماضية فى الفترة من 26 يونيو إلى 1 يوليو 2022 بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة و ضبط طن و161 كجم لحوم مخالفة مابين 300 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 575 كجم أسماك و 109 كجم مفروم دجاج ولحوم و 113 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات و9 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمى و تم تحرير محاضر المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحى وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وشودار بيع لحوم