اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:41 م
أكرم القصاص
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حملات رقابية وتفتيشية على محال الجزارة والمخابز فى بلبيس بالشرقية

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:20 م
حملات رقابية وتفتيشية على محال الجزارة والمخابز فى بلبيس بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات تفتيشية على محال الجزارة والمخابز في بلبيس للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقته للإشتراطات الصحية، في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز والجزارين للتأكد من التزام أصحابها للاشتراطات التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة عاطف عراقي مدير الادارة وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطري واسفرت الحملة عن ضبط محاضر وجاءت علي النحو التالي : محضر رقم 13235 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بقرية كفر أكياد المخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية الحرز 10 كجم لحم جملى بالعظم.

و محضر رقم 13236 جنح بلبيس ضد  صاحب محل جزارة بقرية شبرا النخلة المخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية الحرز 5 كجم لحم جملى بالعظم .

وتحرير محضر رقم 13237 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بقرية ميت جابر المخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية الحرز 5 كجم لحم جملى بالعظم.

و تحرير محضر رقم 13238 جنح بلبيس ضد صاحب محل جزارة بقرية ميت جابر المخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية الحرز 5 كجم لحم جملى بالعظم.

بالإضافة 11 محضر اخر للمخابز بعدد من القري ما بين نقص الوزن ، و عدم نظافة ادوات العجين و غيرها .

 

فتيشية على م 1
فتيشية على م

 

 


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بلبيس



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