تفاصيل أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت 2 يوليو 2022

ينشر "اليوم السابع" آخر تطورات أسعار اللحوم فى مصر قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، وتسجل أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارًا واضحًا فى الأسواق اليوم، بعد تحرك طفيف نحو الصعود الأيام الماضية، حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى ما بين 150 - 195 جنيهًا للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.

وتختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، وذلك وفق تكلفة الانتقالات ومكاسب التجار والقصابين حسب المحافظة.