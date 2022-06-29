اسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء.. البلدى يبدأ من 150 جنيها

كتب إسلام سعيد

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى تسجل أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، ما بين 150 و195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين يباع سعر اللحم الضأن بين 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130جنيهات، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.