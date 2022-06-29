اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:03 م
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كيلو العجالى بـ110 جنيهات والضانى بـ130.. أسعار اللحوم فى منافذ الزقازيق

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:42 م
كيلو العجالى بـ110 جنيهات والضانى بـ130.. أسعار اللحوم فى منافذ الزقازيق لحوم - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع ،بث مباشر بعنوان ، كيلو العجالى بـ110 جنيهات والضانى بـ130.. أسعار اللحوم فى منافذ مستلزمات العيد بالزقازيق .
 
رصد اليوم السابع خلال البث منفذ المخصص لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى ، ذلك في إطار اقامة منافذ و شوادر لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بكل المدن و المراكز .
 
و استعرض سمير البحراوي مسئول المنفذ ، ان جميع اللحوم طازجة و يوجد عجالي و ضاني و مفروم و كبدة ، موكد ان العمل يوميا يبدأ من 9 صباحا حتي 10 مساء ، الكيلو العجالي بـ 110 و 130 جنيه الضاني .
 
وجه محافظ الشرقية باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي نظراً للإقبال المتزايد عليها من جمهور المستهلكين مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها .
 
 
 

الشرقية

شوادر لبيع اللحوم الطازجة

لحوم بسعر منخفض

اخبار الشرقية



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