كيلو العجالى بـ110 جنيهات والضانى بـ130.. أسعار اللحوم فى منافذ الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع ،بث مباشر بعنوان ، كيلو العجالى بـ110 جنيهات والضانى بـ130.. أسعار اللحوم فى منافذ مستلزمات العيد بالزقازيق .

رصد اليوم السابع خلال البث منفذ المخصص لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى ، ذلك في إطار اقامة منافذ و شوادر لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بكل المدن و المراكز .

و استعرض سمير البحراوي مسئول المنفذ ، ان جميع اللحوم طازجة و يوجد عجالي و ضاني و مفروم و كبدة ، موكد ان العمل يوميا يبدأ من 9 صباحا حتي 10 مساء ، الكيلو العجالي بـ 110 و 130 جنيه الضاني .

وجه محافظ الشرقية باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي نظراً للإقبال المتزايد عليها من جمهور المستهلكين مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها .