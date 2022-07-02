تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه لتدخله للدفاع عن أطفال شقيقته بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه يوم الإثنين الماضى، إثر مشاجرة بينهما بقرية بنى عليم، أودت بحياة نجار مسلح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وقال" فتحى سليم" مزارع والد المجنى عليه، إن المتهم يدعى" أيمن م " 45 عاما عامل، شقيقه متزوج من ابنته "نفيسة" ويوم الواقعة قام بالتعدى علي أطفالها وصلة بهم شقيق والدهم، وهو شخص عنيف دائم التعدى عليهم بالضرب، وأثناء ذلك تصادف قدوم نجلى" محمد" من عمله فوجده يضرب اطفال شقيقته فترأف بهم وطالبهم يتركهم فقام بالتعدى عليه بالسكين أصابه بطعنة بالراقبة اودت بحياته فى الحال.

بداية الواقعة يوم الإثنين الماضى، 27 يونيو، عندما تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد ياسر ذكى، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفي بلبيس بوصول" محمد فتحي سليم " 33 عاما مقيم قرية بني عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالراقبة، وإصابه شقيق المجنى عليه " سليم" بجرح قطعى بالراقبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام "ايمن م "45 عاما عاما، بالتعدى علي نجل عمه المجنى عليه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية ولاذا المتهم بالفرار خوفا من البطش به بعد قتله المجنى عليه، بسبب الأطفال، وتمكن ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز،برئاسة العميد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تبين من التحريات قيام المتهم بالتعدى بالضرب على أبناء شقيقه والذين تربطهم صلة قرابة بالمجنى عليه شقيق والدتهم، والذي تصادف قدومه من عمله وترأف بهم وطلب منه عدم ضرب الأطفال فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة إستخدم المتهم سلاح أبيض " سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة أودت بحياته فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.