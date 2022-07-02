الرعاية الصحية: 2,7 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

كتب ـ وليد عبد السلام

في إطار الجولات الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أعمال تطوير المنشآت الصحية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بوحدة طب أسرة السبع آبار الشرقية، التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدا وحدة طب أسرة السبع آبار الشرقية، والعيادات المختلفة بالوحدة من "طب الأسرة، الطوارئ، الأسنان، صحة الطفل، التطعيمات، المعمل"، إلى جانب مراجعة ملفات طب الأسرة والتسجيل الإلكتروني للمنتفعين، والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى رضاؤهم عنها، بالإضافة إلى متابعة انتظام الفرق الطبية العاملة بالوحدة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة بلغ حوالي 22 ألف ملف فردي، بواقع 9,319 ألف ملف عائلي، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 69 ألف خدمة طبية بالوحدة حتى الآن منتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، منها 36,856 ألف خدمة طب أسرة، 18,461 ألف خدمة طب أسنان، 13,576 ألف فحص معملي، 296 خدمة طوارئ، وذلك بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 21,791 ألف منتفع.

وتابعا الجولة، بتفقد أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية لتحويل مستشفى التأمين الصحي بالإسماعيلية، أحد المستشفيات المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، لتصبح مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تبلغ تكلفة التطويرات الإنشائية بالمستشفى أكثر من 330 مليون جنيه مصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه من المقرر أن تشمل الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفى التأهيل الطبي التخصصي، "العيادات الخارجية، إقامة المرضى، العلاج الطبيعي، العلاج المائي، العلاج الوظيفي، تقويم العظام والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل للأطفال، اللوكومات والتقييم العصبي والتقييم الحركي، تأهيل القلب، العلاج التنفسي، التحكم في الألم"، وذلك بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمستشفى ومنها "الأشعة، التعقيم، الصيدلية".

ولفت، إلى أنه من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 18 عيادة خارجية، 50 سرير إقامة داخلية، قسم الأشعة "موجات صوتية، أشعة سينية، أشعة مقطعية ct، ديكسا"، قسم المعمل ويضم 6 معامل دم وكيمياء، مضيفًا أنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 16 ألف متر مربع، ومؤكدًا أنه سيتم تطوير المستشفى وتجهيزها طبقًا لكود تصميم المستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الجودة المطبقة عالميًا.

كما أنه من المقرر استكمال الجولة، اليوم، بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة بالمجمع، ومنها، الطوارئ، العيادات الخارجية، القسم الداخلي، الرعايات المركزة، العمليات، قسم القلب ووحدة القسطرة القلبية، الخدمات الفندقية، القاعة الكبرى للاجتماعات والمؤتمرات والتدريبات العلمية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام الفرق الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما بالمجمع، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وجودتها العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 2,7 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، منها أكثر من 1,2 مليون خدمة طبية بالمستشفيات، وأكثر من 1,45 مليون خدمة طبية بمراكز ووحدات طب الأسرة، لافتًا إلى تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وما يقرب من 70 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، إضافة إلى أكثر من 200 ألف خدمة بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية.

ولفت السبكي، إلى أنه تبلغ تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، 10,125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل التجريبي للمنظومة، مضيفًا أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، وتابع: أنه تضم مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 4 مستشفيات.