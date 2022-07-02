الحكم بالمؤبد لمهندس لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمدينة العبور.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لمهندس مقيم دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين، والمورفين، والامفيتامين"، وضبط بحوزته كميات كبيرة منها.

وكان قد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1649 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 707 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "باسم ع ك"، 41 سنة، مهندس، مقيم دائرة قسم العبور، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الأمفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا ( المورفين ) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط مهندس لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين، والمورفين، والامفيتامين"، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم وبحوزته 6 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 1350 جرام من مخدر الهيروين، وكذلك كمية من مخدري "المورفين، والامفيتامين" بقصد التعاطي، ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والميزان الحساس لتجزئة وبيع المخدر، وبعرض المتهم علي النيابة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.