اليوم السابع
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التخطيط: 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 02 يوليه 2022 07:00 ص
التخطيط: 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة حياة كريمة مشروعات الطرق فى حياة كريمة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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تعد مشروعات النقل واحدا من أهم أهداف المشروعات القومية، ممثلا فى شبكة الطرق القومية، والتأكيد على أن يكون تطوير الطرق فى مبادرة حياة كريمة، مقدمة لتطوير منظومة النقل، فى أكثر من 4600 قرية وتوابعها

 

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور مبادرة "حياة كريمة" فى الارتقاء بجودة خدمات النقل بالريف المصرى حيث يتم حالياً رصف 9000 كيلو متر من الطرق الداخلية، والطرق الرئيسية، وإنشاء وتطوير 634 كوبرى سيارات ومشاة، إلى جانب تطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالى 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

 

وأشار التقرير إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

 

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، وتعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين. 


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