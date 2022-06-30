التخطيط تستعرض جهود الدولة فى خدمات قطاع النقل خلال 8 سنوات.. انفو جراف

كتبت أسماء أمين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مجال خدمات قطاع النقل خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع، وتعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.

وحول أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها أشار تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومي للطرق، حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، إلى جانب التوسع في إنشاء المحاور العرضية وقد ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 محور إلى 59 محور بنسبة نمو 55%، فضلا عن الكباري العلوية حيث تم إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق بنسبة نمو 150%.

وتطرق التقرير إلى مشروعات الطرق (التي تنفذها وزارة الإسكان) حيث تم تنفيذ 847 كم من إجمالي 1034كم جاري تنفيذهم حالياً، إلى جانب تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، ومن أبرز الطرق والمحاور المنفذة، محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأوتوستراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم، علاوة على تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، وتطوير محور الفريق عرابي، ومشروع ممشي أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة.

وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، أشار التقرير إلى إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، تطوير شبكة السكك الحديدية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم، تطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، إلى جانب تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة الحديد، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلاً من مليون راكب حاليًا بنسبة نمو 100%، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلاً من 4.5 مليون طن بنسبة نمو 189%، فضلا عن تطوير المزلقانات وقد تم الانتهاء من تطوير 295 مزلقان بتكلفة 296 مليون جنيه.

وحول مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق فقد تم وجاري تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم، أبرزها مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كم، مشروع المونوريل: وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كم، الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم، إلى جانب استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر،إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم، مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم، إلى جانب شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم ـ بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

وتناول التقرير دور مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة خدمات النقل بالريف المصري حيث يتم حالياً رصف 9000 كيلو متر من الطرق الداخلية، والطرق الرئيسية، وإنشاء وتطوير 634 كوبرى سيارات ومشاة، إلى جانب تطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بأهم النتائج الاستراتيجية في قطاع النقل أشار التقرير إلى حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020، نمو عدد الكباري بنسبة 75%، نمو عدد الكباري الثابتة لوزارة النقل بنسبة 790%، انخفاض معدل حوادث الطرق من 2.2 حادثة/ مركبة إلى 0.8 حادثة/ مركبة، وتحسن معدل عدد المركبات المرخصة/كم بنسبة 27%.