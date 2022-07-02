الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية والتشطيبات الداخلية لمدرسة قلها ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد نشأت معبد رئيس مدينة اهناسيا غرب محافظة بنى سويف استمرار العمل فى مشروع إنشاء مدرسة قلها الإعدادية حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية والتشطيبات الداخلية وجارى صب سقف الخزانات الخاصة بالصرف الصحي للمدرسة، تمهيدا لتسليمها ودخولها الخدمة.



واضاف رئيس المدينة على استمرار أعمال المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.



وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسبا بإزالة 65 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع المدينة، حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي، ونفاذا للقانون، كما تم رفع مخلفات وقمامة بمناطق متفرقة بدائرة المركز، فضلا عن رفع نواتج تطهير المصارف وتأهيل الترع، بالإضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي براوة والنويرة والعواونة وننا.

