اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

السبت، 02 يوليه 2022 04:09 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى اليوم السبت بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

 كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص منهم طفلين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مركز وادى النطرون قد شهد مؤخرا إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي .

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بإنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوي بإتجاه الأسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.


انقلاب سيارة

وادى النطرون

محافظة البحيرة

مركز وادى النطرون

صحراوى البحيرة

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة