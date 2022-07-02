إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى اليوم السبت بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص منهم طفلين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مركز وادى النطرون قد شهد مؤخرا إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي .

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بإنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوي بإتجاه الأسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.