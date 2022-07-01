مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراسة بخارية بمركز رشيد .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية "موتوسيكل" بمنطقة الموازنة برشيد .

وأسفر الحادث عن مصرع "فارس .م ا" 16 سنة طالب ومقيم رشيد" وإصابة كلا من: "محمد س.ا 15 سنة طالب وطه ج.ش 15 سنة وحسام ع.ا "17 سنة طالب ومقيم رشيد بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد و كذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.