اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 09:53 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة، 01 يوليه 2022 08:41 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراسة بخارية بمركز رشيد .

 

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالحادث من شرطة النجدة .

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية "موتوسيكل" بمنطقة الموازنة برشيد .

 

وأسفر الحادث عن مصرع "فارس  .م ا" 16 سنة طالب ومقيم رشيد" وإصابة كلا من: "محمد س.ا 15 سنة  طالب وطه ج.ش 15 سنة  وحسام ع.ا "17 سنة  طالب ومقيم رشيد بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

 

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد و كذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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