أطباء يطالبون إنجلترا بإتاحة عمليات الإجهاض للأمريكيات بعد إلغائها فى أمريكا

كتبت شيماء عبد المنعم

قال أطباء بريطانيون إنه على بريطانيا تقديم عمليات إجهاض مجانية للنساء الأمريكيات اللواتي لم يعد بإمكانهن الإجهاض بشكل قانوني، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، ووافقت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) على الضغط على الحكومة بشأن هذه القضية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم.

هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى حد كبير تنهي الحق القانوني للمرأة الأمريكية في إجراء عمليات الإجهاض وتترك الأمر للدول الفردية لتقرير ما إذا كانت قانونية، ويمكن للمرضى الأجانب حاليًا إجراء عمليات إجهاض في المملكة المتحدة ولكن يمكن دفع رسوم تصل إلى 1500 جنيه إسترلينى، اعتمادا على طول فترة حمل المرأة.

لكن في نقاش طارئ، صوتت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) للضغط من أجل الإجهاض المجاني لجميع الجنسيات، من بين 80.000 امرأة يخضعن للإجهاض من الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل (BPAS) كل عام ، هناك 4000 مريضات دوليات، والجدير بالذكر انه حظرت سبع ولايات أمريكية عمليات الإجهاض فى أعقاب القرار التاريخى الذى صدر الأسبوع الماضى.