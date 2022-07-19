121 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتمثل فى إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعى وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة وأن مشروعات والإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه للقيام بأعمال تأهيل محطة معالجة صرف صحى طهطا حيث يتم ترميم وعزل للأحواض بالمحطة وإحلال وتجديد المحابس التالفة وتوفير مولد كهربى قدرة 2 ميجا هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 6 ملايين خلال لشراء معدات للاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال هذا العام.