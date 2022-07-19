اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:23 م
أكرم القصاص
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121 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:37 م
121 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تخصيص 115 مليون جنيه خلال العام الحالي 2022 - 2023 وذلك للإحلال والتجديد بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتمثل فى إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعى وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة وأن مشروعات والإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه للقيام بأعمال تأهيل محطة معالجة صرف صحى طهطا حيث يتم ترميم وعزل للأحواض بالمحطة وإحلال وتجديد المحابس التالفة وتوفير مولد كهربى قدرة 2 ميجا هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 6 ملايين خلال لشراء معدات للاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال هذا العام.

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