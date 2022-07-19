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موسكو: إذا تم استئناف المفاوضات مع أوكرانيا فإن شروطنا ستكون أكثر صرامة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:38 م
موسكو: إذا تم استئناف المفاوضات مع أوكرانيا فإن شروطنا ستكون أكثر صرامة اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الروسية، إنه إذا تم استئناف المفاوضات مع أوكرانيا فإن شروطنا ستكون أكثر صرامة، وفقا لخبر عاحل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا فيما وصفه "بحرب روسيا غير العادلة وغير المبررة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.

 


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