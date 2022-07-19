مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي ومستشفى جامعة قناة السويس، لإسعافهم ورعايتهم طبيا، كما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصي.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بوصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل 3 مصابين آخرين وجثة المتوفى إلى مستشفى فايد التخصصي. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.