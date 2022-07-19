محافظ قنا يقرر إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك بناءاً على القرار رقم 265 لسنة 2022 ، الذى أصدره وزيرىّ الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال محافظ قنا، إن القرار نص على أن يلغى البند رقم 3 من المادة رقم 2 من قرار وزيرىّ الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 630 لسنة 2011، والذى ينص على ( ألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن 15 عاما، ويجوز النزول بالسن ثلاثة أشهر فى حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة، مع مراعاة المجموع الأعلى بالدرجات).

وأضاف الداودى، أنه بناءاً على ما تقدم يتم قبول جميع طلبات راغبى التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض من خريجى المدارس الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 دون التقيّد بالسن، بشرط استيفاء باقى الشروط المُعلن عنها مسبقا، مع استمرار تلقى الطلبات حتى 31 يوليو الجارى، ودمج ملفات المتقدمين الجدد مع من تقدموا منذ فتح باب التقديم، ويتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى المجاميع، وتطبيق القواعد للجميع دون اعطاء أولوية لكبار السن، ودلك حرصا على مبدأ المساواة والعدل بين الطلبة.