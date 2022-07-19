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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:10 ص
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محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم أتوبيس بمقطورة.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:09 ص
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم أتوبيس بمقطورة.. صور محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم أتوبيس بمقطورة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 مواطن وإصابة 30 آخرين.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.

وكان محافظ المنيا، قد انتقل على الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
 
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (7)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (7)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (1)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (1)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (2)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (2)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (3)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (3)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (4)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (4)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (5)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (5)

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (6)
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة (6)

 


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