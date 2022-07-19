محافظ المنوفية يستدعى وكيل وزارة التموين.. تعرف على السبب

فريق المحافظات

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين والحالات المرضية من أبناء المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف علي مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة .



استهل المحافظ اللقاء بصرف مساعدة مالية لحالة مرضية مراعاة لظروفه الصحية، مكلفاً بتوفير سيارة لنقل المواطن إلى مستشفى الجامعة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة له، كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة مسنة تساعدها علي أعباء الحياة المعيشية، مكلفاً مندوب من المحافظة لمرافقتها وإنهاء التراخيص اللازمة لها من إدارة المرور .



وخلال اللقاء استدعى محافظ المنوفية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل عدد من المواطنين، بينهم أرملة من مركز منوف تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بها وتلتمس تفعيل البطاقة حتى تتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية، ومواطن آخر صاحب مخبز بناحية كفر طبلوها التابع لمركز تلا يتضرر من الضرر الواقع عليه بسبب أحد مواطني القرية يقوم بتجميع بطاقات تموينية من الأهالي لصرف خبز مدعم من قرية مجاورة .



واستمع المحافظ لمواطن من ناحية الخطاطبة بالسادات تقدم بطلب تقنين علي أرض أملاك دولة ويتضرر من تسعير سعر الفدان له مقارنة بالأراضي المجاورة، موجها إدارة الأملاك بالديوان العام باتخاذ اللازم وحل شكوي المواطن، فيما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم وحل شكوي مواطن من ناحية كفر البتانون بشبين الكوم بشأن استغلال 3 غرف منافع تغطية مصرف كمشيش لتحسين البيئة وإضفاء المظهر الجمالي ومنعاً من التلوث .



كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالنزول وعمل معاينة علي الطبيعة واتخاذ الاجراءات العاجلة حيال شكوي مواطن من ناحية رملة الإنجب يتضرر من المواد الكيماوية المنبعثة من إحدى شركات المقاولات المتواجدة بالقرية مما يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية والجلدية، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم حيال شكوي مواطن من ناحية الشهيد فكري يتضرر من مسئولي التنظيم وتقاعسهم في رفع الإشغالات المتواجدة بشوارع القرية .





جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)



جانب من اللقاء (6)



جانب من اللقاء (7)







