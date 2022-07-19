كيف تتجنب الإصابة بإعتام عدسة العين؟ جرب 8 طرق طبيعية بالمنزل

كتبت ميرفت رشاد

السبب الأكثر شيوعًا للعمى في العالم هو إعتام عدسة العين ، ويتطور بسبب التغيرات والضبابية في عدسة العين، في الغالب نتيجة الشيخوخة أو الإصابة، تصبح الرؤية مشوشة حيث تبدأ البروتينات والألياف في عدسة العين في التدهور والانهيار، قد يظهر على شكل توهج ، واضطراب في اللون، وتناقص حساسية التباين، لا توجد طريقة أخرى غير الجراحة إذا كنت تريد التخلص من إعتام عدسة العين، هناك العديد من الطرق البسيطة للتحكم في إعتام عدسة العين في المنزل، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

ما هي أسباب إعتام عدسة العين؟

في حوالي سن الأربعين، يبدأ إعتام عدسة العين عادةً في الظهور عند البشر، هذا يعني بوضوح أن السبب الأكثر شيوعًا لإعتام عدسة العين هو الشيخوخة، ولا يمكنك التحكم فيه، تشمل الأسباب الأخرى الصدمات، وبعض الاضطرابات الوراثية الموروثة التي تنتشر في العائلات، والتهابات في العين مثل قرحة القرنية ، وبعد جراحة العيون، واستخدام الستيرويد المزمن، وأمراض مثل مرض السكري، في حالات نادرة للغاية، يولد الأطفال بهذه الحالة نتيجة تشوهات الولادة.

هل توجد أي طريقة لعلاج إعتام عدسة العين بشكل طبيعي؟

لا يمكن علاج إعتام عدسة العين بشكل طبيعي، لا يوجد بحث أظهر طريقة للوقاية من إعتام عدسة العين أو تأخير تطورها ، فإن اتباع بعض عادات نمط الحياة الصحية يمكن أن يساعدك في تجنب إعتام عدسة العين أو التحكم فيه.

ما هي طرق إدارة إعتام عدسة العين في المنزل؟

1. الإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى إطلاق الجذور غير السامة التي تسرع من تكون إعتام عدسة العين ، لذا ، الإقلاع عن التدخين!

2. إدارة المشاكل الصحية الأخرى مثل مرض السكري

يمكن أن يساعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم في المعدل الطبيعي في إعاقة تطور إعتام عدسة العين.

3. اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بمضادات الأكسدة

تأكد من تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة للحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية الكافية، في حين أن هناك أدلة محدودة على أن المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة تساعد في الحفاظ على صحة العين ، فقد ارتبط النظام الغذائي الصحي بتقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين. للفاكهة والخضروات العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا، وتذكر دائمًا أن العيون السليمة تكمن في الجسم السليم.

4. ارتداء النظارات الشمسية

يمكن أن تؤدي كل من الأشعة فوق البنفسجية A و B إلى الإصابة بإعتام عدسة العين، ارتدِ النظارات الشمسية الواقية لحجب أشعة الشمس الضارة عندما تكون بالخارج.

5. تقليل مخاطر الصدمات

ارتدِ نظارات واقية من البولي كربونات عند ممارسة الرياضة أو أثناء ممارسة الهوايات التي قد تسبب إصابات في العين.

6. التقليل من استهلاك الكحول

يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

7. تجنب الأدوية

لا تستخدم أدوية الستيرويد أو قطرات العين إلا إذا نصح طبيبك بذلك على وجه التحديد، يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي للستيرويدات إلى تكون الساد.

8. إجراء فحوصات منتظمة للعين

تأكد من مراجعة طبيب العيون الخاص بك إذا لاحظت أي تغيرات في رؤيتك، إذا ظهرت عليك أي أعراض، مثل الرؤية المزدوجة، أو ضعف الرؤية، أو احمرار العين المؤلم، أو هالات ملونة حول المصابيح، أو ومضات من الضوء، أو ألم مفاجئ في العين، أو صداع مفاجئ، فاستشر طبيب العيون الخاص بك دون تأخير، سيقلل هذا من مخاطر الإصابة بأمراض العيون التي قد تؤدي إلى تسارع تشكل إعتام عدسة العين.