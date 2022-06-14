خد بالك.. قصر النظر يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات إعتام عدسة العين

كتبت ميرفت رشاد

قصر النظر، هو خلل في الرؤية يمنع القدرة على رؤية الأشياء عن بعد بوضوح أو بدون استخدام النظارات، يظهر قصر النظر عادةً مبكرًا، ويؤثر في الغالب على الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، أظهرت دراسات مختلفة أن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هي أسباب إعتام عدسة العين؟

في حين أن السبب الدقيق غير واضح، يُعتقد أنه مع زيادة طول مقلة العين المحورية (طول العين من الأمام إلى الخلف) في قصر النظر ، قد يمنع العناصر الغذائية من الوصول إلى الجزء الخلفي من العدسات، في حين أن الجراحة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع إعتام عدسة العين، فإن قصر النظر الشديد للعيون يشكل مخاطر وتحديات إضافية.

مخاطر جراحة إعتام عدسة العين لدى مرضى قصر النظر المرتفع:

1. تصبح الجراحة أكثر تعقيدًا



تصبح إزالة إعتام عدسة العين جراحيًا معقدة ومحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد عندما يكون لدى الشخص قصر نظر شديد، نظرًا لأن مقلة العين ممدودة أكثر من اللازم، يصبح من الصعب للغاية حساب القوة التي يجب أن تكون عليها العدسة البديلة بدقة، قد يؤدي هذا إلى نتائج أقل موثوقية وحتى تقليل معدل نجاح الإجراء.

2. زيادة خطر الإصابة بانفصال الشبكية



يعاني الأشخاص المصابون بقصر النظر بشكل كبير أيضًا من مخاطر أكبر للإصابة بانفصال الشبكية أثناء جراحة الساد وبعدها ، وذلك بسبب شكل العينين، كما يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر فقدان البصر إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

كيف تتجنب مخاطر إعتام عدسة العين؟



نظرًا لزيادة خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى قصر النظر المرتفع ، يحتاج الجراحون إلى الموازنة بعناية بين مزايا ومخاطر إجراء العملية، فإن قصر النظر أكثر عرضة لمضاعفات الشبكية، مثل انفصال الشبكية ، يصبح من الضروري أن يبحث الجراح عن أي نوع من كسر الشبكية أو ضعف العيون أو الثقوب.

بخلاف ذلك ، قد يعاني الأشخاص المصابون بقصر النظر المرتفع أيضًا من أغشية فوق الشبكية (نسيج خلوي ليفي يتشكل على الجزء الداخلي من الشبكية) ، أو تنكس بقعي أو تغيرات كبيرة أخرى، كل هذه يمكن أن تحد من الرؤية التي تتحقق من خلال الجراحة وقد تؤثر على مضاعفات ما بعد الجراحة مثل الوذمة البقعية الكيسية (اضطراب غير مؤلم يؤثر على البقعة المركزية أو الشبكية).