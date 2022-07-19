عضو هيئة تغيرات المناخ بالأمم المتحدة: مصر صاحبة دور متميز فى مسار تغير المناخ

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور سمير طنطاوي خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن "حوار بطرسبرج للمناخ"، هو حوار سياسي دبلوماسي رفيع المستوى وتم إنشاءه عام 2009 وهدفه التحضير لدورات الأمم المتحدة للمناخ ومناقشة الموضوعات ذات الأهمية، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها دلالات، تؤكد أن مصر صاحبة دور متميز وفاعل في مسار التغيرات المناخية ويعطي انعكاس بالاهتمام الدولى الذي تقوم به مصر للتحضير لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ.

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يقدمه الإعلاميان أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إلى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين والمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ"، قائلًا انها تأتي في توقيت هام حيث تسبق انعقاد قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ.

وحذر سمير طنطاوي، منذ ارتفاع الحرارة لدرجات غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة تكاتف دول العالم لنجاة العالم من التغيرات المناخية التي تطال الجميع في أوروبا واستراليا وأمريكا، محذرا من أنه سوف يزداد الأمر سوء، ولا يوجد أحد بعيد عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمشكلة عامة وشاملة ومشكلة الكوكب بأكمله.

وواصل:"الوضع الحالي ينذر بالخطر فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وخفض الانبعاثات ، والتقارير والتوقعات تشير لزيادة في الحرارة بمقدار 3 درجات"، مضيفًا:" الغابات والمحيطات رئة العالم، وهناك خطط طموحة عالميا تتضمن وقف استكشافات البترول وزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة ووقف بيع السيارات التقليدية تماما بحلول 2037، وكل هذه الجهود مجتمعه يمكن أن تؤدي لإنقاذ هذا الكوكب ".