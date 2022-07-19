طيار بلجيكى ينجو بأعجوبة من تحطم طائرته وسط منطقة سكنية.. فيديو وصور

كتبت: شيماء عبد المنعم

فى لحظات فاصلة بين الحياة والموت، نجا طيار بلجيكى، بأعجوبة من حادث تحطم طائرة بعدما هبط بالطائرة مستخدمًا مظلة كبيرة بعد تعرضه لحالة طارئة فى الجو، حيث تعرضت الطائرة لهبوطًا مفاجأ فى مكان ما بالقرب من مدينة بروج.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أفادت الأنباء أن شهودًا سمعوا دوى انفجار فى السماء فوقهم، وعندما نظروا لأعلى رأوا الطائرة تنزل بثبات من السماء.

فى البداية، بدت الطائرة تسير ببطء، لكنها فى لحظة اقتربت من الأرض وانجرفت فوق الأشجار وأعمدة الإنارة وسط تحطم صاخب، وهبطت الطائرة بالمظلة أولاً على جانب طريق فى سينت أندريس، وتحطم جناحها الأيسر فوق شاحنة بيضاء وسياج.



سقوط طائرة بشكل عمودى فى بلجيكا

ويقول التقرير "ساعد السور والشاحنة الطائرة على بقاء جزء منها مرتفًا لأعلى حيث هبطت فى نفس الموضع الذى كانت عليه عندما كانت عائدة إلى الأرض بشكل عمودى، فمقدمتها تتجه للأرض بينما يرتفع ذيلها باتجاه السماء، وبأعجوبة، نجا الطيار من الحادث وابتعد عن الطائرة المحطمة وهو مصاب بجروح طفيفة فقط.

بدورهم، قال المسؤولون، إن الطيار من ذوى الخبرة وحاول تفادى الحادث، وأشاروا إلى أن قرار الطيار بنشر نظام الاسترداد الباليستى (BRS)، الذى يطلق المظلة، أنقذ حياته بشكل شبه مؤكد، فيما حضر رجال الإطفاء مكان الحادث كإجراء احترازى ضد أى تسريب نفطى محتمل.



رجال الإنقاذ فى موقع سقوط الطائرة



الطائرة تسقط ببطئ بسبب المظلة



رجال الإنقا يسرعون إلى موقع سقوط الطائرة



الطيار يفتح المظلة فى محاولة لتخفيف أثار السقوط بالطائرة