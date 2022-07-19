شيرين عبد الوهاب تعتذر عن الكذب على الهواء: كنت بجمل صورة حسام عشان ارتاح منه

محمد شرقاوى

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها فى أزمتها، ومنهم الإعلامية لميس الحديدي والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة منة شلبى، متابعةً أنها تعلم جيدًا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها "بوخ".

قدمت "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" اعتذارها إلى الجمهور على الهواء، قائلة: "عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبحبهاش".

وسألتها "الحديدي" عن ما كذبت بشأنه لترد الفنانة: "كدبت في حاجات كتيرة أوى لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز وأنا نفسي يتجوز ويبعد عنى وأخلص منه".

وتابعت شيرين: "أنا ست قاعدة في أمان الله مع بناتي، بقالنا 4 سنوات شايفين الويل، سافرنا الساحل وقلنا نقعد أربع أو خمس أيام ونرجع مبسوطين وتتحسن نفسية البنات ونفسيتي، ومكناش بنخرج ومكناش عايشين تقريبًا والبنات مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، لأني كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريبًا، وكنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مش بعمل حاجة، قاعدة بس، وأنا غلطت في حق نفسي، وكنت فاكرة أنى بحافظ على بيتى لكنى اكتشفت أنه ما كنش بيت، كانت عيشة فئران أو مصيدة أنا كنت زى الفار اللى بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة".

وتابعت: "كنت عايشة مع راجل مش بيشتغل ولا بيخرج ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وكل همه حب الامتلاك، ومع ذلك فضلت جمبه، وهو لا يعرف إلا فكرة حب الامتلاك، وصبرت لأنى كنت بحاول أنجح الحب ده ومكنتش بحب اتهزم وأنا بطبعى أكون خدامة الرجل اللي أعيش معاه".