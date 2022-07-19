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سفير مصر فى صربيا: زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:16 م
سفير مصر فى صربيا: زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما السفير باسل صلاح سفير مصر لدي صربيا
كتب محمد الجالى

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شدد السفير باسل صلاح سفير مصر لدي صربيا، علي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة بلجراد، والتي تعتبر زيارة تاريخية وهي أول زيارة لرئيس مصري إلي صربيا منذ 35 عاماً.
 
 
وأضاف سفير مصر في بلجراد- في تصريحات خاصة- أن الجانب الصربي يولي أهمية خاصة وكبيرة لهذه الزيارة باعتبارها تمثل تدشيناً لتعاون متصاعد في الفترة القادمة بين البلدين في جميع المجالات.
 
 
وأوضح السفير المصرى، أن الرئيس السيسي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الصريبي ألكسندر فوتشيتش وسيتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لبحث مختلف الملفات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم مصر وصربيا، كما ستشمل الزيارة عقد منتدي لرجال الأعمال في مصر وصربيا بحضور عدد كبير من المستثمرين بالجانبين لبحث فرص زيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال الفترة المقبلة وانشاء وتنفيذ مشروعات مشتركة .

السيسى

الرئيس السيسى

صربيا

بلجراد

سفير مصر لدي صربيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

سفير مصر فى صربيا

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