وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء، "تذكرنا مزاعم الأمريكيين عديمة الصحة، وبدلا من الاعتراف باستحالة شطب روسيا يفضلون هنا الانغماس في الأحلام، نرى فى ذلك وجود رغبة في إقناع المواطنين الأمريكيين بتبرير المسار المعادي لروسيا والعقوبات الغربية غير المشروعة، والتي تبين أنها باهظة الثمن للمبادرين بها".

وأضاف البيان "هذه الكلمات ليست أكثر من محاولة لتقديم الأمانى على أنها واقع" مؤكدا أن القيادة الروسية تشارك بنشاط في الفعاليات الدولية، وهى على اتصال دائم مع قادة معظم الدول في العالم.

فى سياق آخر، أكد السفير الروسي لدى طهران "ليفان جاجارين" ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، لافتا إلى ارتفاعه في الربع الأول من العام الحالى بأكثر من 30%.

وقال جاجاريان إن العام الحالي سيشهد زيادة فى تبادل الزيارات بين البعثات التجارية الإيرانية والروسية، معربا عن أمله في تحطيم الرقم القياسي للتبادل التجاري بين البلدين المسجل في العام الماضي وهو أكثر من 4 مليارات دولار، معربا عن قناعته بأن البلدين سينجحان في حل المسائل المتعلقة بالتعاون المصرفي بينهما.