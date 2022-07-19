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روسيا: سيعم السلام وفقا لشروطنا وليس وفقا لشروط العاجزين السياسيين

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:52 م
روسيا: سيعم السلام وفقا لشروطنا وليس وفقا لشروط العاجزين السياسيين مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا، وفي النهاية سيعم هناك السلام بالشروط الروسية، وليس بشروط الذين يصرخون في أوروبا ووراء الأطلسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: طبعا سيتمكن اللصوص المحترفون من تجار الولايات المتحدة وأوكرانيا من تعبئة جيوبهم جيدا، وسيكون لدى الإرهابيين والمتطرفين أنواع أكثر فتكا من المعدات العسكرية، لكن روسيا ستحقق حتما كل الأهداف التي حددتها.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي : سيعم السلام وفقا لشروطنا وحتما ليس وفقا لشروط العاجزين السياسيين الذين يزعقون في أوروبا وفي الولايات المتحدة.


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