دب يقتل 3 أشخاص فى الهند خلال 24 ساعة

وكالات

هاجم دب في ولاية أوديشا الهندية ثلاثة أشخاص وقتلهم خلال 24 ساعة، فى حادث مأساوى أثار حالة من الجدل سواء بين المتابعين فى الداخل أو الخارج.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الحادث وقع في قرية سامار سينج الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 يوليو الجاري.

ووفقا للصحيفة، ذهب أحد سكان القرية إلى الغابة لجلب الحطب، ولكنه لم يعد إلى منزله، فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه، ولكنهم تعرضوا لهجوم دب أيضا، تمكن اثنان منهم من تسلق شجرة وإنقاذ نفسيهما، ومزق الدب الاثنين الآخرين إلى أشلاء. ويبدو ان الدب قتل الشخص الأول أيضا.

وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أمريكي).