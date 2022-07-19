تغيب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى كفر الشيخ

وقال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرف العمليات شكاوى من الطلاب أو مخالفات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال التعقيم والتطهير للجان الثانوية العامة،استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء آخر امتحان لهم، يوم الخميس المقبل.