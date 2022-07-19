اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:23 م
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تغيب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:05 م
تغيب 26 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم فى كفر الشيخ طلاب الثانوية العامة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أدى1747 طالبا وطالبة بالثانوية العامة فى كفر الشيخ، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الثلاثاء، وتغيب عن الامتحان 26 طالبا وطالبة.
 
وقال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرف العمليات شكاوى من الطلاب أو مخالفات.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال التعقيم والتطهير للجان الثانوية العامة،استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء آخر امتحان لهم، يوم الخميس المقبل.
 
 
 

 


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ثانوية عامة 2022

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