تحصين 3411 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوادي الجديد.. صور

أكدت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع بمراكز المحافظة، حفاظًا على الثروة الحيوانية حيث جرى تحصين 3411 رأس ماشية على مستوى المحافظة وتنفيذ حملات التوعية لحث المواطنين ومربي الماشية سرعةالإستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بالإرشادات للحد من إنتشار المرض.

وكانت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد أعلنت عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بدءا من الخميس الماضي بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية .

وقال الدكتور ناجي عوض مدير قطاع الطب البيطري بالمحافظة أن الدولة تبذل جهود حثيثة للإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مؤكداً على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمحافظة لدعم أجهزة الطب البيطرى وتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، وذلك نظرا لأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها .

أضاف عوض أنه يجب على الأجهزة التنفيذية دعم مديرية الطب البيطري والاعلان عن أهمية التحصين للتصدي للعترة الجديدة وعمل ندوات إرشادية بالمساجد والكنائس لحث المربيين علي التحصين و سرعة الاستجابة للفرق البيطرية وعدم التأخر عن تحصين مواشيهم والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.