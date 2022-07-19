اليوم.. محاكمة متهم بالاعتداء على طفلة في المعصرة

كتب أحمد حسني

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة فى المعصرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة المجني عليها، بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.